Las intensas lluvias mantienen cortadas 14 carreteras en siete provincias de CyL - JCYL
VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las intensas lluvias caídas mantienen cortadas por inundación un total de 14 carreteras en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Segovia, Burgos, Palencia y Soria, en la Comunidad de Castilla y León.
En concreto, se encuentran cortadas las carreteras LE-114 en La Nora del Río, LE-5705 en Villaselán y LE-6454 en Castrillo de las Piedras, en la provincia de León; ZA-P-1510 en Quiruelas de Vidriales (Zamora) y las carreteras CV-BE-2 en Candelario, DSA-106 en Arapiles y DSA-522 en Vega de Tirados, en la provincia salmantina.
Asimismo, están afectadas la SG-V-2416 en Burgomillodo (Segovia); N-232 en Valdenoceda (Burgos); PP-9832 en Perales (Palencia), y las carreteras SO-P-4009 en Langa de Duero, SO-P-5026 en Cabrejas del Pinar, SO-P-6007 en Garray y SO-P-6103 en Vilviestre de los Nabos, en la provincia de Soria.