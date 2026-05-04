Interceptado un camionero, tras el vídeo de un ciudadano, por un adelantamiento antirreglamentario en Soria

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. Foto archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SORIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha interceptado a un camionero por un adelantamiento antirreglamentario en la CL-101 en Tejado (Soria), a raíz de la llamada de un ciudadano que también grabó el adelantamiento, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El hecho ocurrió a las 16.39 horas del día 27 de abril cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma (Soria) fue avisada por su Central Operativa de Servicio para localizar a un camión que realizaba una conducción temeraria.

Un ciudadano había llamado previamente al teléfono de emergencias de la Guardia Civil de Tráfico de Soria para denunciar que un vehículo articulado que le precedía en el kilómetro 55 de la CL-101, término municipal de Tejado (Soria), circulaba adelantando de manera antirreglamentaria a otros vehículos y poniendo gravemente en peligro la vida de otros usuarios de la vía.

La persona informante aportó a la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico un archivo de grabación en vídeo donde se observaba la gravedad de los hechos, lo que dio lugar a que el vehículo fuera interceptado por los agentes de servicio.

Identificado el camionero, el transportista ha sido investigado por un presunto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 380 del Código Penal, que junto con las diligencias ha quedaddo a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).

El delito de conducción temeraria puede suponer penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno y hasta seis años.