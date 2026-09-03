Interceptado un varón que conducía sin carné y a velocidad elevada en la A-11 en Zamora

Dispositivo desplegado para interceptar al varón que conducía sin carné y a velocidad elevada en la A-11 en Zamora. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a un hombre que conducía con el permiso de conducción sin vigencia y a gran velocidad por la autovía del Duero, la A-11, en dirección a la capital zamorana, donde, además, no atendía a las señales de detención realizadas por una patrulla del Subsector de Tráfico.

La Central Operativa de Tráfico del Subsector de Zamora recibió el aviso de que el vehículo circulaba a velocidad elevada por la A-11 y que su conductor no atendía las indicaciones de los agentes para que detuviera la marcha.

Ante ello, los subsectores de Tráfico de Valladolid y Zamora coordinaron un dispositivo para interceptar el vehículo antes de su entrada en el núcleo urbano de Zamora, con el objetivo de reducir el riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Para impedir que el vehículo accediera a la capital se posicionaron patrullas en diferentes salidas y ramales hacia carreteras secundarias, con lo que se consiguió encauzar su circulación por la carretera ZA-12 en dirección a la rotonda de Vista Alegre.

En ese punto se estableció un dispositivo integrado por patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal de Zamora.

Al llegar al dispositivo, el conductor detuvo finalmente el vehículo y siguió las indicaciones de los agentes sin oponer resistencia, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras identificar al conductor y realizar las correspondientes comprobaciones en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, los agentes constataron que tenía declarada la pérdida de vigencia del permiso de conducción por haber agotado la totalidad de los puntos asignados. El conductor fue sometido asimismo a las pruebas para la detección de alcohol, con resultado negativo.

Las actuaciones practicadas dieron lugar a la instrucción de las diligencias por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial por conducir tras la pérdida de vigencia del permiso por agotamiento total de los puntos.