Interceptan en Valladolid once envíos de paquetes con 34 kilos de picadura de tabaco

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en Valladolid once paquetes que contenían un total de 34 kilogramos de picadura de tabaco valorados en más de 6.000 euros que se enviaban a través de empresas de paquetería a destinatarios de la provincia.

El inicio de la investigación se remonta a mayo de este año, fechas desde las que la Guardia Civil de Valladolid, a través del Destacamento de Fiscal y Fronteras, ha realizado numerosas inspecciones a empresas de paqueterías con el objeto de prevenir y perseguir el contrabando de productos adquiridos, principalmente a través de internet.

Precisamente en el transcurso de las mismas se detectaron numerosos paquetes cuya mercancía no cumplía con los criterios establecidos en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

En el mes de mayo, fecha de realización de la primera incautación de picadura de tabaco en una agencia de paquetería de la provincia de Valladolid, y hasta la fecha, se han incautado un total de 34 kilos de picadura de tabaco de contrabando, que ocasiona importantes pérdidas económicas al sector dedicado al comercio tabaquero legítimo, así como la defraudación de todos los impuestos relacionados con este mercado.

Uno de esos productos que con mayor frecuencia se comercializa en internet y se distribuye a través de empresas de mensajería es la picadura de tabaco.

Esta forma de comercialización entre particulares y de manera telemática está prohibida y constituye infracciones a la normativa sobre contrabando, además del consiguiente riesgo para la salud de los consumidores al desconocerse su origen, tratado y trazabilidad, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La picadura de tabaco y su comercialización también está sujeta a la normativa sobre Impuestos Especiales y a la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos, y al ser una de las llamadas "labores de tabaco" está considerado un "producto estancado", por lo que tiene una notable repercusión tanto aduanera como tributaria.