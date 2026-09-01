La interinidad llega en CyL llega a "máximos, el 34,5%" y CSIF avisa a Educación: "Es año de mejoras, no de excusas"

Isabel Madruga y Mariano González, momentos antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la interinidad de los docentes de Castilla y León es la "más alta de la serie histórica" al situarse en el 34,5 por ciento al tiempo que ha advertido a la Consejería que dirige María Pardo de que este es el año de "mejoras, no el de nuevos aplazamientos ni el de las excusas".

La presidenta del sector de Educación de la central, Isabel Madruga, y el secretario de negociación, Mariano González, han puesto el foco en estos dos aspectos durante el tradicional análisis que el sindicato realiza con motivo del inicio del curso escolar.

Entre las cifras que han ofrecido, Madruga ha mostrado especial preocupación por las 7.834 vacantes docentes adjudicadas en régimen de interinidad, con las que comienzan las clases en educación no universitaria, "la cifra más elevada de toda la serie histórica" desde el curso 2011-2012, año en el que comenzaron los recortes.

"Son 275 vacantes más que el pasado curso y 3.770 más que en 2011-2012, lo que supone un incremento del 92,8 por ciento. De las plazas adjudicadas, 4.860 son a jornada completa y 2.974 a jornada parcial, prácticamente cuatro de cada diez, el 38 por ciento del total. El número de vacantes parciales se ha duplicado desde 2011-2012", ha detallado.

Por cuerpos, se han adjudicado 2.267 vacantes de Maestros, 526 más que el curso anterior, y 5.567 de Secundaria y otros cuerpos, 251 menos. Burgos, con 1.335 vacantes; León, con 1.313; y Valladolid, con 1.210, registran las mayores cifras absolutas y concentran casi la mitad de las adjudicaciones de la Comunidad. Ávila tiene 745 vacantes, Palencia 467, Salamanca 780. Segovia 744, Soria 620 y Zamora 620.

"No podemos permitir que haya centros con un 90 por ciento de docentes interinos, puesto que esto afecta a llevar a cabo proyectos en el centro a largo plazo, etc", ha apostillado Madruga.

En este contexto, Mariano González ha cifrado en 110 las plazas que han quedado sin adjudicar después de las últimas oposiciones de Secundaria y otros cuerpos donde se convocaron 1.006 plazas, algo que pone de manifiesto "dos problemas". "Castilla y León continúa lejos del objetivo de reducir la temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento, y el actual modelo de acceso a la función docente no está respondiendo adecuadamente a las necesidades reales del sistema educativo", por lo que ha pedido implicación al Ministerio para cambiar el modelo por uno que aporte "seguridad a las personas aspirantes, y configure un procedimiento que seleccione adecuadamente al profesorado y responda a las necesidades actuales de los centros educativos".

"Es necesario analizar por qué especialidades con necesidades de profesorado continúan dejando plazas sin cubrir; y revisar un sistema selectivo que consume importantes esfuerzos personales y administrativos, sin garantizar en todos los casos la cobertura de las plazas ofertadas", ha abundado.

REIVINDICACIONES

En cuanto a las reivindicaciones, Isabel Madruga ha advertido a la Consejería de Educación que este va a ser el año de las "mejoras, no de nuevos aplazamientos y excusas". Así, entre las prioridades para CSIF es la de seguir avanzando en la "equiparación retributiva del profesorado" de Castilla y León con las comunidades autónomas que cuentan con las retribuciones docentes más elevadas, con las que hay una brecha que se sitúa hasta en los 850 euros menos por mes.

"Detrás de cada resultado PISA hay un docente", ha advertido la responsable del sindicato por lo que ha urgido a abrir "una negociación específica sobre retribuciones" y, paralelamente, el desarrollo de las cuestiones pendientes del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025.

En este sentido, ha resaltado que los acuerdos de mejora de sexenios y carrera profesional han supuesto "mejoras retributivas, aún insuficientes, al no eliminar la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional", según demandan para advertir a Castilla y León que no puede poner "excusas" en leyes estatales que están en tramitación para no abordar el incremento en el complemento autonómico.

Por otra parte, ha urgido también a mejorar la atención a la diversidad, a través del "refuerzo" de los recursos humanos necesarios ante necesidades del alumnado cada vez más complejas; reducir de manera efectiva la burocracia docente; incrementar la dotación de personal de administración y servicios en los centros, para que el profesorado pueda centrarse en sus funciones educativas; y avanzar en la mejora de los permisos y licencias, para favorecer la conciliación y unas condiciones laborales "homologables a las mejores existentes".

Al tiempo, ha hecho especial hincapié en las mejoras necesarias en las instalaciones de los centros educativos, "con actuaciones planificadas en climatización, aislamiento, ventilación y eficiencia energética, que permitan garantizar unas condiciones ambientales adecuadas tanto para el profesorado como para el alumnado. "Es necesario contar con un plan de modernización de los centros que evite respuestas improvisadas ante episodios de temperaturas extremas y asegure el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las condiciones ambientales exigibles en los lugares de trabajo", ha añadido.

Por otra parte, ha reclamado que se culmine "cuanto antes" la tramitación del preacuerdo alcanzado el 27 de julio, actualmente en tramitación para su publicación en el BOCyL, que responde a dos reivindicaciones históricas del sindicato: "el reconocimiento de la función tutorial y la reducción del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años". "Estas medidas, que entran en vigor hoy a uno de septiembre, deben contar con la dotación presupuestaria y de plantilla suficiente para que su aplicación sea efectiva y no genere nuevas cargas organizativas en los centros".

Por último, otro de los compromisos que CSIF considera "inaplazable" es la convocatoria de las 1.000 plazas de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025. "El acceso a cátedras debe formar parte de una política estable de promoción y carrera profesional, y no depender de convocatorias excepcionales separadas por largos periodos de tiempo", ha detallado Mariano González que propone que esta promoción profesional alcance también al Cuerpo de Maestros.