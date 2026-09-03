Interior detecta en VioGén 5.695 casos de víctimas de violencia de género en CyL, 2.758 con menores a cargo

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD - Archivo

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 5.695 casos activos de víctimas de violencia de género en Castilla y León, de los que 2.758 son con menores a cargo, cuatro de ellos de riesgo alto, según los datos estadísticos de agosto de 2026 recogidos por Europa Press.

Del total de casos activos en la Comunidad, que se sitúa en la octava posición con más casos en toda España a 31 de agosto de este año, dos son de riesgo extremo, 57 de riesgo alto y 939 de riesgo medio y 4.699 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, en 60 las mujeres son menores de 18 años, en 1.142 de 18 a 30, en 2.126 de 31 a 45, en 1.230 de 46 a 64, y en 141 de 65 o más.

La estadística también refleja que hay 792 casos generales de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal". De ello, 56 son de riesgo alto y 736 medio.

Además, dentro del total de casos se incluyen 2.758 en los que la víctimas tiene menores a su cargo, con cuatro de esos casos en los que los hijos o adolescentes corren riesgo alto de ser agredidos por el maltratador de su madre y 105 en los que corren riesgo medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

A nivel nacional, Interior registra en el Sistema VioGén 106.549 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuáles 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo.

Por edades, 1.341 de las víctimas son menores de 18 años; 26.211 de 18 a 30; 49.187 de 31 a 45; 27.214 de 46 a 64; y 2.596 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.772 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.715 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 155 en alto y 1.557 en medio.

Igualmente, la estadística refleja 14.046 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 21 de ellos en riesgo extremo, 1.110 en alto y 12.915 en medio.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.193; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.439; la Comunidad de Madrid, con 12.881; Canarias, con 6.545; Galicia, con 6.297; Castilla-La Mancha, con 5.906; Murcia, con 5.881; Castilla y León, con 5.695; Baleares, con 4.423; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; Cantabria, con 1.656; La Rioja, con 943; Ceuta, con 334; y Melilla, con 239.