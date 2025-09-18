Internos del Centro Penitenciario de Soria exponen sus obras relacionadas con Antonio Machado

Inauguración de la exposición 'Se vende cultura', con obras de internos de la cárcel de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los internos del Centro Penitenciario de Soria exponen desde este jueves en el Espacio Alameda de la capital sus obras relacionadas con el poeta Antonio Machado, en el 150 aniversario de su nacimiento.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, acompañado por la directora del Centro Penitenciario de Soria, Alba Bartolomé y por la concejal de Igualdad y de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha visitado la exposición 'Se vende cultura'.

Una muestra de trabajos artísticos realizados por personas internas que puede verse en el Espacio Alameda hasta el 15 de octubre.

La iniciativa forma parte del programa de actividades organizado en el Centro con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, y busca abrir un puente entre el interior y el exterior, acercando a la comunidad las obras creadas en el ámbito penitenciario.

DISTINTAS TÉCNICOS

La muestra reúne piezas elaboradas con distintas técnicas y formatos (pintura, dibujo, collage, fotografía y propuestas mixtas) surgidas de los talleres de educación social y cultural desarrollados durante los últimos meses.

Todo el proceso se ha trabajado en torno a la figura y a la obra de Antonio Machado y, muy especialmente, a Campos de Castilla, como vehículo para la reflexión personal y colectiva.

A través de sus poemas, "las personas participantes han debatido sobre alegrías, preocupaciones, anhelos y esperanza, y sobre el vínculo del poeta con Soria, que constituye un patrimonio emocional compartido por el conjunto de la ciudadanía".

EXPOSICIÓN

Durante el recorrido por la exposición, el subdelegado del Gobierno ha destacado el valor de estas iniciativas, "que reivindican la cultura como derecho y como herramienta pedagógica para la reinserción y la reeducación de las personas privadas de libertad".

En la misma línea, la directora del Centro ha subrayado que los proyectos culturales "favorecen el desarrollo personal, estimulan la creatividad y contribuyen a la (re)inclusión social, a la vez que ayudan a eliminar estigmas y a fortalecer la vinculación con la Comunidad".

'Se vende cultura' es una invitación a mirar el Centro Penitenciario como un espacio de aprendizaje y de creación. La exposición, abierta a visitas en el Espacio Cultural Alameda de la Dehesa hasta el 15 de octubre, permite reconocer el esfuerzo de quienes participan en los talleres y el compromiso del personal que los impulsa.

Miguel Latorre ha agradecido "la implicación del Centro Penitenciario, del Ayuntamiento de Soria y de las y los profesionales y entidades que han hecho posible este programa".

Asimismo, ha reafirmado su apoyo a "las iniciativas culturales de impacto social que, desde la cercanía, fortalecen la convivencia y proyectan la mejor imagen de la provincia".