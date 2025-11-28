Interrumpida la circulación ferroviaria entre Pozaldez y Arcas Reales por una incidencia en la catenaria

Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 18:54

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la catenaria mantiene interrumpida, a estas horas, la circulación ferroviaria entre el municipio vallisoletano de Pozaldez y Arcas Reales.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la falta de tensión afecta al trayecto de ancho convencional entre Valladolid y Medina del Campo.

Personal de Adif trabaja para solventar esta incidencia "lo antes posible", detalla en la red social 'X', de la que se hace eco Europa Press.

