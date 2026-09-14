Interrumpida la circulación entre León y Arenas del AVE por una incidencia con el sistema de señalización

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia que afecta a los sistemas de señalización ha obligado a interrumpir la circulación entre León y Arenas de la línea de Alta Velocidad León-Valladolid Campo Grande.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a través de su cuenta en la red social 'X', de la que se hace eco Europa Press, los hechos se han producido sobre las 18.00 horas.

Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".