Parte del material incautado. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en el interior de un invernadero situado en una localidad del Valle de Tobalina (Burgos), donde ha aprehendido 17 plantas que han arrojado un peso de 40 kilogramos en verde y dos kilogramos de cogollos secos, en una operación que se ha saldado con la puesta a disposición judicial de un hombre de 34 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la modalidad de cultivo.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la intervención se ha desarrollado en el marco de la operación 'Delgadilla', iniciada después de que agentes de la Compañía de Miranda de Ebro (Burgos) tuvieran conocimiento de la posible existencia de un cultivo ilícito en la zona.

Fruto de las pesquisas operativas y del análisis de la información recopilada durante la investigación, los agentes centraron sus actuaciones en un inmueble concreto, donde hallaron evidencias de la actividad delictiva y practicaron un registro con autorización del propietario y en su presencia.

En el interior de la propiedad, la Guardia Civil localizó un invernadero de 40 metros cuadrados en el que crecían 17 plantas de la variedad cannabis sativa enraizadas directamente en el suelo, tuteladas, acondicionadas y en avanzado estado de floración, próximas a su recolección.

Durante una inspección más exhaustiva en la vivienda, los efectivos descubrieron además dos kilogramos de cogollos de marihuana ya secos, que también fueron intervenidos.

La sustancia aprehendida ha sido entregada en el Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, mientras que el detenido, junto con las diligencias instruidas, ha pasado a disposición de los Juzgados de Villarcayo (Burgos).