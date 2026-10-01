Intervenidas alrededor de 1.500 artículos falsificados durante las fiestas de San Saturio en Soria

Efectivos de la Guardia Civil, ante una camiseta de la Selección Española de Fútbol, presuntamente falsificada. - GUARDIA CIVIL

SORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial y ha intervenido aproximadamente 1.500 artículos falsificados, en actuaciones llevadas a cabo durante las fiestas de San Saturio, que se celebran entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre.

Las actuaciones se han desarrollado con motivo de los dispositivos operativos establecidos por la Guardia Civil para la prevención de posibles delitos contra la propiedad industrial durante las fiestas.

En el marco de estos dispositivos, efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Soria, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Soria, establecieron durante la mañana dispositivos operativos simultáneos en diferentes puntos de los alrededores de Soria capital.

Entre las 08.00 y las 09.00 horas, los agentes dieron el alto a tres vehículos mixtos que transportaban una gran cantidad de artículos presuntamente falsificados. En los tres casos, sus responsables manifestaron que se dirigían a las fiestas de San Saturio y que disponían de autorización para instalar puestos de venta ambulante en Soria, donde tenían previsto comercializar las mercancías transportadas.

Ante estos hechos, los vehículos y sus responsables fueron trasladados a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, donde se realizó un examen detallado, recuento y valoración de las mercancías.

Tras las comprobaciones efectuadas, los tres responsables fueron investigados como presuntos autores de sendos delitos contra la propiedad industrial, procediéndose asimismo a la intervención de los artículos.

Dentro de las actuaciones preventivas desarrolladas con la misma finalidad, la Guardia Civil detectó además dos envíos de paquetería destinados al responsable de un puesto de venta ambulante en Soria. Tras las comprobaciones, se constató que contenían una importante cantidad de bolsos presuntamente falsificados de marcas "de reconocido prestigio", por lo que una cuarta persona fue investigada como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.

SUDADERAS, CAMISETAS DE FÚTBOL, BOLSOS Y ZAPATILLAS

En el conjunto de las actuaciones se han intervenido aproximadamente 1.500 artículos falsificados, entre los que se encuentran sudaderas y otras prendas de vestir de conocidas marcas, incluidas firmas de lujo; camisetas y equipaciones deportivas de diferentes equipos de fútbol; bolsos de marcas de lujo; y zapatillas "de primeras marcas".

Los productos originales equivalentes a los artículos intervenidos alcanzarían un valor superior a los 150.000 euros en el mercado lícito.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Soria, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Soria.

Las diligencias instruidas serán puestas a disposición de la autoridad judicial de guardia.