Intervenidas en Miranda 80.000 equipaciones deportivas, relojes y bolsos falsificados por 8 millones

Parte del material falsificado incautado en Miranda de Ebro. - SUB GBENO EN BURGOS

BURGOS, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido, en un almacén logístico de Miranda de Ebro (Burgos), 80.000 equipaciones deportivas, 1.500 pares de zapatillas de reconocidas marcas, y más de 500 bolsos y más de 1.300 relojes de alta gama, entre otros objetos, todos ellos falsificados y listos para su distribución en el mercado ilícito.

La mercancía había llegado a España mediante paquetes postales procedentes de Alemania y su valoración aproximada sería de ocho millones de euros.

La operación se inició el pasado 6 de julio y se ha desarrollado durante las siguientes semanas en las que se han llevado a cabo inspecciones físicas de la paquetería que había llegado al almacén de Miranda de Ebro.

Al analizar la mercancía, los investigadores detectaron dos tipologías de productos muy diferenciadas. Por un lado, mercancías que imitaban con detalle los productos originales, pero con una calidad relativa en los materiales; y, por otro, también se hallaron productos con una excelente manufactura, en especial, los relojes.

La mercancía estaba destinada al comercio tanto físico como 'on line'.

Los investigadores pusieron en marcha mecanismos de localización y seguimiento que permitieron detectar con mayor precisión y rapidez los envíos que contenían mercancía falsificada. Estos sistemas avanzados facilitaron de forma notable el trabajo de las unidades especializadas.

La coordinación entre cuerpos policiales, sus respectivos servicios centrales, las operadoras logísticas, y las marcas falsificadas ha sido fundamental en el desarrollo de la actuación que ha tenido lugar en Miranda de Ebro.