El Intituto Leonés de Cultura concede las primeras ocho subvenciones del 'Programa R' por más de un millón de euros

La Ermita de Santiago Apóstol en Fasgar (León) recibirá una de las subvenciones del ILC. - ILC

LEÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha aprobado este miércoles la concesión de las ocho primeras subvenciones por valor de más de un millón de euros dentro de la tercera edición del 'Programa R (recuperar-regenerar-reactivar)' con destino a la restauración, mejora o consolidación de otros tantos inmuebles de valor histórico-artístico.

Se trata de las ocho entidades cuya documentación estaba completa (seis ayuntamientos, una junta vecinal y una fundación), mientras que otros diez solicitantes deben aportar aún ciertos documentos antes de la aprobación definitiva de las ayudas.

No obstante, con objeto de agilizar los trámites y procedimientos, el Consejo Rector ha dado luz verde a estas ocho primeras solicitudes, referidas a edificios o construcciones que van desde adecuaciones en antiguos teatros hasta recuperaciones de ermitas o casas solariegas, y cuya suma total asciende a 1.031.906,5 euros.

Ayuntamientos, juntas vecinales, fundaciones y particulares podían acogerse a la nueva edición de esta convocatoria diseñada por el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial con el objetivo de poner en valor bienes muebles de especial valor histórico y cultural de las comarcas leonesas.

El informe-propuesta de la comisión de valoración establece que se han recibido 47 solicitudes (de 31 ayuntamientos, diez juntas vecinales, una fundación y cinco particulares), de las cuales se ha propuesto subvencionar 18 actuaciones (catorce solicitadas por ayuntamientos, tres por juntas vecinales y una por una fundación) por importe total de 2.975.966,6 euros.

17 ACTUACIONES DE RESERVA

Asimismo, se establecen 17 actuaciones de reserva (diez ayuntamientos, cinco juntas vecinales y dos particulares) y se desestiman doce solicitudes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Las subvenciones concedidas en esta primera fase son 'La Montaña Negra - Consolidación integral del poblado minero la piela en Cadafresnas', dotada con 300.000 para el Ayuntamiento de Corullón; 'Recuperación de Casa Moruna y su jardín histórico en Camponaraya', para lo que se aportarán al Consistorio 140.024 euros; 'Conservación, consolidación y rehabilitación de Ermita de Santiago Apóstol en Fasgar', para el que se otorgarán 80.000 euros a la Junta Vecinal y la 'Rehabilitación de Casa Solariega en Hospital de Órbigo' inyectará una cuantía a la Fundación Sierra Pambley de 243.801,6 euros.

Igualmente, se concederán 300.000 euros al Ayuntamiento de La Robla para la 'Rehabilitación de cubierta y galería de La Casona'; 50.000 euros al Ayuntamiento de Villagatón para la 'Finalización montaje de retablo de la Ermita de San José en Requejo'; 80.000 euros al Ayuntamiento del Val de San Lorenzo para la 'Restauración y adecuación de la Torre del Reloj de la ermita de San Antonio' y 103.393,4 euros al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo para la 'Accesibilidad, reparaciones y mantenimiento del Teatro Gil y Carrasco'.