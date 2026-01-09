La intoxicación por monóxido de carbono, principal hipótesis sobre la muerte de dos jóvenes dentro de un coche en Soria

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante una rueda de prensa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha trasladado sus "sinceras condolencias" a las familias del hombre y la mujer de 25 y 22 años, respectivamente, que fueron encontrados muertos en el interior de un turismo en un garaje particular de Soria, al tiempo que ha apuntado que la principal hipótesis apunta a un "fatídico accidente" debido a una intoxicación por monóxido de carbono.

Lo ha hecho en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes a los medios de comunicación en la que ha explicado que de momento no hay ninguna novedad en relación con este caso que se ha cobrado la vida de dos jóvenes.

A este respecto, ha detallado por el momento la principal hipótesis apunta a un accidente por intoxicación de monóxido de carbono por un coche arrancado que no tenía la ventilación adecuada, si bien ha pedido "cautela", ya que las autoridades realizan la autopsia de los cuerpos y en el momento en el que se tengan los resultados se podrá tener una información más detallada.

"Sólo me queda trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia de estos dos jóvenes y enviarles todo nuestro apoyo en un momento tan difícil", ha expresado el representante gubernamental.