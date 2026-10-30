Intoxicado por humo tras el incendio de una vivienda en Ponferrada (León)

Archivo - Foto de archivo de ambulancia
Archivo - Foto de archivo de ambulancia - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 19:20
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   LEÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 60 años ha resultado intoxicado por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda situada en la calle Méjico, en Ponferrada.

   Los hechos se han producido a las 12.31 horas, según informa el 1-1-2 a Europa Press. El centro de emergencias ha dado aviso a Policía Local de Ponferrada. Posteriormente, se pasa el aviso a Emergencias Sanitarias Sacyl.

   Los facultativos han atendido al varón al que se traslada en uvi móvil al hospital.

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