Un intoxicado por humo en el incendio de una vivienda en Soria

SORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de Soria tras resultar intoxicado por humo en el incendio de una vivienda ocurrido esta noche en la capital soriana, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededroor de las 01.34 horas de este lunes 17 de octubre, se informó al 112 de un incendio en una vivienda situada en el número 8 de la Avenida Aragón, en Soria capital. Al parecer, el incendio se había originado en la chimenea y, en principio y según los alertantes, no había personas afectadas.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Soria. A llegar, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía solicitaron asistencia sanitaria para atender a una persona que había resultado intoxicada por el humo, por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 60 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.