Incendio registrado en una vivienda de Turienzo Castañedo (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

LEÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda se ha visto afectada este miércoles por un incendio en Turienzo Castañedo (León) que ha sido sofocado por los vecinos y su propietario ha sido trasladado al Hospital El Bierzo, en Ponferrada, al presentar signos de intoxicación a causa del humo inhalado.

Una dotación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada se ha desplazado a las 14.18 horas a la calle Mayor de la localidad de Turienzo Castañedo, en el municipio de Castropodame, tras ser alertados por el 112 del incendio en una vivienda unifamiliar de planta baja.

A su llegada el personal se limitó a revisar la zona tras comprobar que el incendio ya había sido sofocado por los propios vecinos, según fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

La valoración realizada ha indicado que el fuego se produjo en el salón de la vivienda y ha calcinado varios muebles de la instancia, mientras que el humo ha afectado al resto del hogar.

El propietario de la vivienda fue trasladado por los servicios sanitarios al Hospital El Bierzo al presentar signos de intoxicación a causa del humo inhalado.