Inversión de 1,1 millones para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos de la Junta

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, invertirá 1.141.710 euros en renovar las licencias y el soporte técnico de los principales servidores informáticos de la Administración autonómica, que permiten la identificación segura de los usuarios y el correcto funcionamiento de numerosas aplicaciones que utilizan cada día los empleados públicos.

La Junta utiliza el sistema de autenticación de Microsoft para gestionar el acceso de más de 17.000 trabajadores a los recursos digitales de la Administración, desde el correo corporativo hasta las aplicaciones de gestión interna, detalla a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Estos servidores también alojan aplicaciones críticas, sistemas de almacenamiento de información y servicios compartidos que hacen posible el trabajo diario de las distintas consejerías. La renovación aprobada permitirá seguir contando con actualizaciones, nuevas versiones y parches de seguridad, imprescindibles para mantener la protección y estabilidad de los sistemas, concluye la información.