Una inversión de dos millones mejora la accesibilidad, sostenibilidad y conexión del Canal de Castilla

Armisén visita las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Canal de Castilla. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Canal de Castilla ha ejecutado 31 proyectos, desarrollados mediante 40 contratos y nueve convenios de colaboración, con una inversión total de 2.027.248,82 euros lo que ha permitido "mejorar" su accesibilidas, sostenibilidad y la conexión de esta infraestructura fluvial.

En total, se han ejecutado 24 actuaciones distribuidas en doce localidades y en siete actuaciones globales, que a abarcan ámbitos estratégicos como la mejora del paisaje y de los caminos de sirga, la eficiencia energética, la rehabilitación y adecuación de elementos patrimoniales, la señalización, la digitalización y la promoción del destino.

Así lo ha destacado la presidenta del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante una visita a las obras realizadas en el Ramal Norte-Ramal de Campos, en la que ha estado acompañada por el diputado del Consorcio del Canal por Valladolid, Moisés Santana Alonso y el diputado del Consorcio del Canal por Burgos, Carlos Gallo.

Armisén ha insistido en que el Plan de Sostenibilidad, financiado con fondos europeos, ha servido para mejorar el estado de "una de las infraestructuras más importantes de España", haciéndola "más accesible y sostenible y también mejorando su relato para contarlo mejor y hacerlo más atractivo". "Intervenir en el Canal significa promocionar turísticamente las tres provincias y aprovechar esta gran infraestructura", ha asegurado.

Los responsables del consorcio en las tres provincias, Palencia, Valladolid y Burgos, han destacado la importancia del trabajo conjunto para aprovechar sinergias y aprovechar el valor cultural, turístico y patrimonial del canal de Castilla.

En este sentido, la presidenta ha repasado las principales iniciativas del proyecto entre las que destacan once actuaciones destinadas a la mejora del paisaje y de los caminos de sirga en los municipios de Fuentes de Nava, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Villaumbrales, Grijota, Palencia, Villamuriel de Cerrato, Husillos, Melgar de Fernamental y Barrio de San Vicente.

Asimismo, se ejecutarán seis actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Villaumbrales, Villamuriel de Cerrato y Alar del Rey, y siete actuaciones de rehabilitación y adecuación de elementos en Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Villaumbrales y Alar del Rey.

El proyecto incorpora, además, siete actuaciones globales dirigidas a reforzar la promoción y modernización del destino. Entre ellas figuran dos actuaciones de señalización, centradas en el diseño del manual de identidad y la renovación de la señalética; dos actuaciones de digitalización, que incluyen el desarrollo de una estrategia de marketing digital, una aplicación móvil y la digitalización de elementos patrimoniales, junto con la renovación del portal web www.canaldecastilla.org.

A ello se suma una actuación de promoción turística mediante la participación en la feria internacional de cicloturismo Sea Otter Europe, así como dos estudios de alternativas para la rehabilitación de edificaciones vinculadas al Canal de Castilla y de sus puentes, con el objetivo de planificar futuras intervenciones de conservación y puesta en valor.

CONSERVACIÓN

La provincia de Palencia se ha reforzado la conservación, accesibilidad y aprovechamiento turístico del Canal de Castilla mediante un conjunto de actuaciones que se desarrollarán en los municipios de Alar del Rey, Melgar de Fernamental y Husillos.

El proyecto contempla intervenciones orientadas a la rehabilitación del patrimonio hidráulico e industrial, la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la creación de nuevos espacios para el uso cultural y turístico.

Así, en Alar del Rey, se ha intervenido en la accesibilidad y musealización de la "Nave de Picos y sus entornos, que ha supuesto una inversión de 216.452,38 euros. Estos trabajos han mejorado de forma significativa la accesibilidad y la integración del entorno de la dársena.

Las obras han incluido la construcción de un paseo junto al canal La mejora de la accesibilidad se ha completado con la musealización del espacio, concebida para enriquecer la experiencia de los visitantes y poner en valor el patrimonio vinculado al Canal.

También en Alar se ha mejorado e la eficiencia energética en la Dársena del Canal de Castilla. La actuación ha supuesto una inversión de 50.902,04 euros y ha permitido la implantación de un sistema de autoconsumo energético y se ha restaurado el puente de la Esclusa 1 del Canal de Castilla, en el barrio de San Vicente, con una inversión de 48.380,00 euros, que han permitido recuperar sus condiciones originales de uso y acabados, al tiempo que se ha reforzado su seguridad estructural.

En Melgar de Fernamental, las actuaciones se han desarrollado en el Embarcadero de Carrecalzada y el acueducto de Abánades, con una inversión de 94.576,10 euros, que han servido para la accesibilidad, la señalización, las infraestructuras y la recuperación ambiental de este enclave del Canal de Castilla.

Finalmente, en el municipio de Husillos se ha acometido la mejora del Puente de Valdemudo, con un importe de ejecución de 51.035,07 euros y el objetivo de recuperar una infraestructura histórica del Canal de Castilla, favoreciendo su uso público y mejorando la conexión entre los caminos de sirga de ambas márgenes.

Asimismo, se ha ejecutado una pasarela peatonal bajo el puente de la carretera CL-615, con un importe de ejecución de 58.661,22 euros, ha permitido eliminar la interrupción que suponía el cruce de esta vía sobre el Canal de Castilla, recuperando la continuidad del Camino de Sirga y mejorando la movilidad peatonal y ciclista a lo largo del recorrido.