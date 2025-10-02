La inversión para la obra en un talud en la carretera entre Ponferrada y Villablino se eleva hasta 3,2 millones

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha elevado hasta los 3,2 millones el presupuesto de las obras para la estabilización del talud en la carretera entre Ponferrada y Villablino, en la provincia de León.

El incremento presupuestario de 1.278.455 euros responde a las necesidades adicionales que fueron detectadas durante la ejecución de la estabilización del talud en la CL-631.

Así lo ha comunicado en el Cosnejo de Gobeirno la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que ha trasladado el incremento presupuestario de 1.278.455 euros para las obras, declaradas de emergencia, de saneo, acondicionamiento y estabilización del talud en el punto kilométrico 33+300 de la carretera CL-631, en el término de Páramo del Sil. Con este aumento, el presupuesto total de la actuación asciende a 3.277.158 euros.

La obra se ejecutó con carácter de emergencia tras un desprendimiento en mayo de 2024 que obligó al corte total de la carretera y afectó a una vía de gran importancia para la conexión de las comarcas del Bierzo y Laciana y para el tráfico de la provincia de León.

A lo largo de la intervención se han adoptado soluciones técnicas avanzadas tras disponer de levantamientos topográficos detallados y acceso seguro a la zona afectada. Esto permitió incrementar el volumen de trabajo respecto a la estimación inicial, ejecutando saneos adicionales del talud, construcción de un vial provisional para mantener el tráfico alternativo y restituyendo la carretera a su situación original, garantizando la seguridad de los usuarios y la estabilidad de la ladera.