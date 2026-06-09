Investidura-Mañueco avala la desregulación y afirma que queda "trabajo por hacer" para tener menos normas y más eficaces

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha avalado este martes el proceso de desregulación que va a llevar a cabo el futuro gobierno PP-Vox y ha admitido al respecto que, tras 43 años de autonomía en los que se han asumido competencias y elaborado normas en función de las necesidades de cada momento, queda "trabajo por hacer" para tener menos normas y más eficaces.

Fernández Mañueco ha confirmado al respecto que el próximo gobierno PP-Vox realizará un proceso de actualización normativa y desregulación y ha avanzado que procederá a la simplificación de los procedimientos para lo que potenciará el silencio positivo, la comunicación previa y la declaración responsable con control posterior "cuando resulte legalmente posible".

El 'popular' ha centrado esas medidas en distintas autorizaciones y licencias, "especialmente en comercio, servicios, hostelería y pequeñas instalaciones industriales o agroalimentarias, para reducir tiempos y costes".

Y ha explicado que PP y Vox trabajarán para asegurar una administración "cercana, eficaz, austera y transparente" que sea capaz de reducir las cargas burocráticas a ciudadanos y empresas y de consolidar una función pública moderna y profesional que promueva el talento.

Por último, ha defendido que el nuevo momento político exige un nuevo modelo de gobierno que, en esta ocasión, estará formado por once personas, los dos vicepresidentes, el primero de Vox y el segundo del PP, y por diez consejerías, la primera adscrita a la vicepresidencia primera de Vox mientras que la segunda no tendrá cartera específica pero sí competencias .

Y ha precisado también que para impulsar y ejecutar las iniciativas, el nuevo gabinete contará con un "instrumento extraordinario", en referencia expresa a la Administración pública de Castilla y León que, según ha destacado, "cuenta con unos también extraordinarios profesionales".