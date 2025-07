Más del 10% de los españoles comparten nombres y apellidos de plantas como Parra, Flores o Rosa

LEÓN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de León (ULE) ha desvelado que el 10 por ciento de los españoles lleva nombre o apellido procedente de plantas.

Rosa y Romero son el nombre y el apellido que tienen origen vegetal más utilizados en España. En concreto, hay 305.658 españolas llamadas Rosa (o Rosa María, María Rosa, Rosita, Rosy, Rosalina, Rosaura, Rosalba o Rosalinda) y 450.000 personas que llevan el apellido Romero (repartido al 50 por ciento entre primer y segundo apellido).

Así lo desvelan dos artículos de investigación publicados en la plataforma The Conversation que han elaborado el catedrático de Fisiología Vegetal de la ULE José Luis Acebes Arranz y el doctor Carlos Frey, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Según los datos que han obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 3,4 millones de personas en España llevan al menos uno de sus apellidos que proviene del reino de las plantas y 1,2 tiene un nombre de pila de origen vegetal.

Romero está ligado al arbusto aromático con destacada presencia en la región mediterránea, aunque, "curiosamente", también puede derivar del término romaeus, que significa peregrino, según ha explicado Carlos Frey.

A este apellido le siguen, por número, Ramos, Morales, Flores, Carrasco, Mora y Parra. También encontramos en ese listado otros a los que no es tan sencillo hilar su origen vegetal porque "son menos obvios", como Iniesta, que deriva del latín genesta, un tipo de retama o Póveda relacionado con los álamos.

Los investigadores también se plantean la pregunta sobre si los apellidos 'vegetales' están ligados a la vegetación de su zona de origen y, en este sentido, han explicado que en ocasiones esa relación "no es clara" porque se han ido extendiendo por gran parte del territorio, pero en otros casos sí, por ejemplo, Romero es más frecuente al sur de España y en la región mediterránea, lo mismo que ocurre con Olivares y Castaño.

"HUELLA EN NUESTRA IDENTIDAD".

"Como dato interesante este fenómeno no sólo se describe a apellidos españoles; el famoso apellido inglés americano Bush significa arbusto o zona arbustiva", ha señalado Carlos Frey, que ha destacado que "más allá de una curiosidad" esta peculiaridad subraya la "profunda conexión" con la naturaleza y las plantas en particular. "No sólo nos proporcionan sustento y aire, sino que también dejan huella en nuestra identidad", ha apostillado.

Estos dos investigadores de la ULE también han analizado el origen 'vegetal' de los nombres propios y desvelan que, en España hay 1,22 millones de personas (un dos por ciento de la población) que tiene nombre de planta, sobre todo mujeres. En concreto son 1,13 millones de mujeres frente a algo menos de 90.000 de hombres y otras 3.585 personas llevan nombres que sirven para ambos.

En nombres femeninos, Rosa es el más utilizado (lo llevan 305.658 españolas) seguido de Laura, Margarita y Susana. Los investigadores han apuntado que resulta interesante ver cómo la misma flor se expresa en distintas lenguas. Así, Susana, Azucena, Lis y Lirio aluden al lirio o azucena en hebreo, árabe, francés y español respectivamente.

Hay un segundo grupo de nombres que proceden de plantas, aunque inicialmente no lo parezcan, como Laura y su sinónimo griego Dafne, "laurel".

Lorenzo y Florencio son los nombres masculinos más utilizados seguidos de Jacinto y Narciso. Los dos primeros están en el grupo de los que "recuerdan menos a las plantas". Mientras que Lorenzo es una variante de Lauro, que procede de laurel y que junto con Laurentino y Laureano llevan 37.000 personas en España, Florencio viene de Floro (como también Florentino, Florián y Floriano), que significa floreciente, en flor.