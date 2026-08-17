Investigada una conductora en Segovia por adelantar en un tramo prohibido y obligar a dos vehículos a apartarse

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una mujer de 57 años por un delito contra la seguridad vial al conducir de forma temeraria al adelantar en un tramo en el que estaba prohibido y obligar a dos vehículos, uno de ellos articulado, a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión.

La investigación se produjo cuando el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Segovia tuvo conocimiento de un supuesto delito contra la seguridad vial por una posible conducción temeraria tras entregarse en dependencias oficiales un vídeo grabado por una cámara instalada en uno de los vehículos implicados en el suceso, han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Una vez la Guardia Civil recabó toda la información necesaria, se inició un análisis de las imágenes aportadas, en las que se podía observar cómo un automóvil de color gris efectuaba un adelantamiento a un vehículo articulado en un tramo de vía en la que se encontraba prohibido, mediante señalización vertical y marca vial continua de separación de ambos sentidos, en la carretera CL-603 (Aranda de Duero/A-601).

Con la citada maniobra obligó a frenar y desplazarse hacia el arcén al vehículo articulado, ya que de frente circulaba correctamente otro vehículo que también se vio obligado a frenar para evitar la colisión frontal. Este vehículo portaba en el parabrisas delantero una cámara de grabación.

Debido a los indicios observados en las imágenes se inició una investigación para localizar e identificar tanto al vehículo como a su conductor. Una vez avanzaba la investigación se logró la localización del vehículo implicado y de su conductora --vecina de la provincia de Segovia--, por lo que se instruyeron las correspondientes diligencias por delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria que, una vez finalizadas, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sepúlveda (Segovia).

La Guardia Civil ha recordado que el delito de conducción temeraria podría conllevar la imposición de una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta seis.