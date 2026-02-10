Investigada una mujer por el envenenamiento de varios gatos en Páramo del Sil (León)

Agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación encontraron en diversos lugares comida para gatos mezclada con insecticida en polvo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer por un supuesto delito de maltrato animal por envenenamiento de varios gatos, dos de los cuales fallecieron, en Páramo del Sil (León).

El Puesto de la Guardia Civil de Fabero (León) recibió pasado día 29 de enero una denuncia por la aparición de varios gatos supuestamente envenenados, dos de ellos muertos y otros dos en muy malas condiciones, que tuvieron que ser llevados a una clínica veterinaria para su tratamiento sin llegar a fallecer.

La persona denunciante manifestó que desde hacía varias semanas había observado en el pienso una sustancia polvorienta blanca, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Realizadas gestiones e investigaciones por los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fabero, contando también con la colaboración ciudadana, se consiguió averiguar el 'modus operandi' y la posible autoría del hecho, al encontrar en diversos lugares de la localidad comida para gatos mezclada con una sustancia blanquecina, que tras su pertinente análisis, resultó ser un insecticida en polvo, de venta comercial.

Ante esta situación se identificó a una mujer como la presunta autora de los hechos, por lo que se procedió a su investigación.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.