Investigada una mujer por hurtar productos de un supermercado de Laguna de Duero (Valladolid)

Archivo - Sucesos.- Detenido en Laguna (Valladolid) por robar a otro el patinete eléctrico tras provocarle un accidente - GUARDIA CIVIL VALLADOLID - Archivo

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de hurto en un centro comercial de la localidad de Laguna de Duero (Valladolid). Los hechos se han iniciado tras recibir los agentes un aviso de una empleada del supermercado, quien ha comunicado la sustracción de diferentes mercancías del establecimiento y ha facilitado la descripción física de la presunta autora, así como del vehículo en el que ha abandonado el lugar.

Seguidamente, los efectivos de la Guardia Civil han establecido un dispositivo de búsqueda, localización e identificación, que ha dado como resultado el hallazgo del automóvil mientras circulaba por la referida localidad.

En el interior del vehículo viajaban varios ocupantes, entre los cuales se encontraba la persona ahora investigada. Esta portaba una bolsa con los productos sustraídos del supermercado sin abonar, por lo que los agentes han procedido a su identificación e investigación para su posterior puesta a disposición judicial.

La mercancía recuperada ha sido devuelta al establecimiento comercial de procedencia. Por su parte, las diligencias instruidas y la persona investigada han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Valladolid en funciones de Guardia.