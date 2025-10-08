Investigada una persona por colocar un pastor eléctrico que hirió a un motorista en Anaya de Alba (Salamanca)

SALAMANCA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado e investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras colocar un pastor eléctrico en un camino público de la localidad salmantina de Anaya de Alba, hecho que provocó un accidente en el que resultó herido un motorista.

El suceso tuvo lugar el pasado 24 de agosto, cuando la motocicleta colisionó contra el dispositivo, instalado de manera transversal en la vía sin asfaltar. El conductor sufrió lesiones y el vehículo daños materiales de consideración, según ha informado la Guardia Civil de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) abrió "de inmediato" una investigación por la "gravedad" de los hechos y el "riesgo" que supone la colocación intencionada de obstáculos en las vías. En este marco, el 1 de octubre se logró identificar e investigar al presunto responsable por un delito tipificado en el artículo 385 del Código Penal.

La Guardia Civil ha recordado que la colocación de objetos que obstaculicen la circulación "constituye un grave riesgo para la seguridad vial" y que este tipo de conductas "incrementan de forma exponencial la posibilidad de provocar un siniestro, poniendo en riesgo la vida de los usuarios".

El artículo 385 del Código Penal contempla para estos casos penas de prisión de seis meses a dos años y multas de doce a veinticuatro meses.