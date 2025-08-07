Investigada en Santovenia (Valladolid) por quedarse con 5.700 euros tras romper con su pareja

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una mujer por un delito de apropiación indebida en la localidad de Santovenia de Pisuerga tras haberse quedado con 4.000 euros y no devolver 1.700 de un préstamo tras romper con su pareja.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través de una denuncia presentada por un ciudadano en el Puesto de Zaratán, donde manifestó que, tras la ruptura con su pareja, ésta se habría apropiado de una caja con dinero en efectivo que guardaba en el domicilio compartido, así como de otros efectos personales y material profesional.

Según su declaración, faltaban 4.000 euros de dicha caja, además de un préstamo de 1.700 euros que no le habría sido devuelto. La Guardia Civil ha practicado diversas gestiones para esclarecer los hechos, llegando a investigar a su expareja en calidad de investigada no detenida.

El Instituto Armado ha instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.