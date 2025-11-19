Investigado un agricultor por un incendio que quemó unas 53 hectáreas en Tierra de Campos

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agricultor ha sido investigado por la Guardia Civil por imprudencia como presunto responsable de un incendio forestal que carbonizó unas 53 hectáreas de rastrojos y pastos en una localidad de Tierra de Campos.

La Guardia Civil ha precisado que los hechos ocurrieron el pasado 28 de octubre y ha explicado que para sofocar las llamas intervinieron dos camiones motobombas, una cuadrilla de siete efectivos bomberos forestales y un agente de medio ambiente de la Junta de Castilla y León, además de una patrulla de la Benemérita. El incendio fue extinguido esa misma tarde.

Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas a cabo en la zona para tratar de identificar tanto el origen del incendio como su causa, los agentes pudieron recabar manifestaciones y pruebas incriminatorias que apuntan a que el origen del incendio se produjo cuando el agricultor realizó una quema de vegetales y abandonó el lugar sin apagarlos de forma correcta.

Posteriormente, las brasas se reavivaron y el fuego se propagó desde la parcela hasta la zona de pastos.

La Guardia Civil ha precisado que este incendio se produjo en plena época de riesgo medio de incendios forestales, conforme a lo estipulado en la Resolución de 6 de octubre de 2025, del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales en Castilla y León.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco (Valladolid).