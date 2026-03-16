Investigado el conductor de un camión en Golmayo (Soria) por quintuplicar la tasa de alcoholemia permitida

Imagen del camión parado en Golmayo (Soria) - GUARDIA CIVIL

SORIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión por quintuplicar la tasa de alcoholemia permitida (0,15 mg/l) en las que arrojó 0,77 y 0,77 mg/l de alcohol en aire espirado, según ha informado el Instituto armado.

Los hechos ocurrieron a las 08.15 horas del pasado 11 de marzo en el kilómetro 166,000 de la N-122, en el término municipal de Golmayo (Soria), donde una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma paró a un camión tras observar una "conducción errática" y una infracción de la normativa de tráfico por el conductor.

Al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor arrojó 0,77 y 0,77 mg/l de alcohol en aire espirado por lo que esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza nº 3 de Soria