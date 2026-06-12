Investigado un conductor por hacer 'donuts' en unas pistas deportivas donde había menores en Arcos (Soria)

Imagen de archivo de una investigación del Grupo de Investigación y Análsis de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un vehículo que realizaba peligrosas maniobras conocidas como 'donuts' en unas pistas deportivas de Arcos de Jalón (Soria) en las que jugaba un numeroso grupo de menores que tuvieron incluso que apartarse para no ser atropellados.

La investigación comenzó a raíz de la información proporcionada a la Guardia Civil por un ciudadano que indicó la existencia de un vídeo subido a las redes sociales en las que se observaba a un turismo haciendo estas maniobras, consistentes en acelerones y derrapes, unos hechos que ocurrieron a las 18.05 horas del 28 de marzo de este año, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Tras el visionado y estudio del vídeo por los agentes, se observó la gravedad de los hechos y se puso en marcha una investigación que culminó el 5 de junio con la identificación e investigación del conductor en la localidad de Zaragoza, tras lo cual se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias penales.

Unna vez identificado el conductor, fue investigado por un presunto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 380 del Código Penal, que, junto con las diligencias, quedó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).

La Guardia Civil ha recordado que el delito de conducción temeraria puede suponer penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno y hasta seis años.