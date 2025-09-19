Investigado un conductor que pasó por la travesía de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora) a 180 km/h

ZAMORA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor por circular a 180 kilómetros por hora en la travesía de la Nacional 630, en la localidad de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora. Los hechos sucedieron el pasado martes y el vehículo era un coche de marca McLaren con placas de matrícula británicas.

Según ha recordado la propia Benemérita, al conducir a una velocidad superior en más de 80 km/h a la permitida en vía interurbana se procede a la investigación del conductor del citado vehículo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

El investigado, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente.

El conductor, como autor de estos supuestos delitos, podría ser condenado a la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.