Investigado por intentar estafar 5.900 euros a un vecino de Valladolid con la modalidad del 'hijo en apuros'

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Un vecino de Cáceres ha sido investigo por la Policía Nacional tras intentar estafar 5.900 euros a un vecino de Valladolid con la modalidad del 'hijo en apuros'.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 24 de agosto de 2025 en la Comisaría Provincial de Valladolid por un delito de ciberestafa cometido a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

En concreto, el denunciante manifestó que una persona desconocida contactó con él y se hizo pasar por su hijo, quien supuestamente había cambiado de número de teléfono por una incidencia y atravesaba una situación económica urgente que requería una transferencia inmediata a una cuenta a su nombre, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la conversación, el autor de los mensajes ofreció respuestas imprecisas cuando el padre solicitó detalles y aludió a que se encontraba en una situación comprometida y urgente y que estaba "agobiado", lo que llevó a la víctima a efectuar una transferencia por importe de 5.900 euros a la cuenta facilitada.

La transferencia no se ejecutó de forma inmediata pese a la insistencia del interlocutor, circunstancia que permitió al perjudicado reaccionar cuando advirtió que se trataba de un fraude y solicitar a su entidad bancaria el bloqueo de la operación, tras lo cual recuperó el dinero y acudió a dependencias policiales para denunciar los hechos.

El Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid inició las pesquisas y logró identificar al titular de la cuenta bancaria receptora del dinero, que resultó ser un vecino de Cáceres que actuaba como mula bancaria con la función de recibir los fondos y remitirlos a cuentas controladas por los responsables del fraude a cambio de una comisión.

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres tomaron declaración el 29 de enero a esta persona en calidad de investigado no detenido y remitieron la comparecencia a los investigadores de Valladolid, que incorporaron las diligencias al atestado policial puesto en conocimiento de la autoridad judicial, con lo que la investigación ha quedado concluida.