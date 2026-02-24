Investigado un joven por estafar más de 11.000 euros a su abuela en Cervera de Pisuerga (Palencia)

Investigado por estafar más de 11.000 euros a su abuela en Cervera de Pisuerga (Palencia) - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un joven por estafar más de 11.000 euros a su abuela en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Todo comenzó cuando la hija de la perjudicada acudió al banco a realizar unas gestiones con la cartilla de su madre y se percató de las retiradas de dinero en efectivo que se habían llevado a cabo en dicha cuenta, por importe de 11.395 euros estafados.

Tras interponer la correspondiente denuncia, la Benemérita inició unas investigaciones que dieron como resultado la identificación del presunto autor, que resultó ser el nieto de la víctima, por lo que se procedió a su investigación y puesta a disposición judicial.