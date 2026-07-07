Investigado un menor en Palencia tras ser soprendido conduciendo un coche y dar positivo en alcohol y drogas - POLICÍA LOCAL DE PALENCIA

PALENCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atestados de Policía Local de Palencia investiga a un menor de edad por un presunto delito de conducción temeraria, después de que tratase de eludir un control de alcoholemia, sin tener permiso de conducir y diese positivo en las pruebas de alcohol y drogas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar días atrás, minutos antes de las 08.00 horas, cuando, durante el desarrollo de un control preventivo de alcohol y drogas, el conductor de un vehículo eludió las órdenes de detención de uno de los agentes y éste tuvo que apartarse en el último momento para no ser atropellado, al advertir de que no paraba.

Tras la maniobra evasiva, el vehículo perdió velocidad y el agente se repuso, lo alcanzó y consiguió abrir la puerta del conductor y parar el motor. En el coche viajaban cinco jóvenes. La Unidad de Atestados requirió la documentación al conductor, quien confesó que no tenía permiso de conducir y que el vehículo era propiedad de la abuela de uno de los acompañantes.

Por otro lado, el joven fue sometido a la prueba de detección de impregnación alcohólica y de sustancias estupefacientes que dieron ambas positivas. Ante estos hechos, la Unidad Canina participó en la intervención, al sospechar de que pudiesen portarse sustancias estupefacientes entre alguno de los ocupantes del vehículo.

El componente marcó a uno de los menores, que se había introducido una porción de hachís en la boca. Así las cosas, y velando en todo momento por el interés superior de los menores, los agentes pusieron en conocimiento de sus padres los hechos para que se personasen y se hicieran cargo de ellos.