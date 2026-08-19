Investigado por no entregar a un ganadero de Burgos un tractor anunciado por internet,

BURGOS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, investiga a una persona en Tarragona por delitos de estafa y falsedad en documento privado cometidos online relacionados con la supuesta venta de un tractor importado de Alemania y de los que ha sido víctima un ganadero de la provincia de Burgos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La víctima, dedicada a la ganadería, buscaba adquirir un tractor que se ajustara a sus necesidades. Navegando por Internet, localizó una oferta de un tractor importado de Alemania que encajaba con lo que estaba buscando, ofertado por una supuesta empresa de venta de maquinaria agrícola. Tras contactar con la supuesta empresa, recibió una factura proforma y se le solicitó un pago a cuenta, indicándole que en un plazo de tres a cinco días recibiría el tractor y abonaría el resto del importe.

La víctima realizó un primer pago de 8.000 euros. Posteriormente, los supuestos vendedores le reclamaron un segundo pago de 8.650 euros en concepto de IVA y "taxes", advirtiéndole de que, en caso de no abonarlo, el tractor no podría salir de Alemania.

Ante estas exigencias, la víctima realizó consultas y fue informada de que, en las operaciones intracomunitarias dentro de la Unión Europea, no se paga el IVA a la empresa alemana y que no existen tasas aduaneras en este tipo de transacciones dentro de la Comunidad Europea, lo que le generó sospechas sobre la legalidad de la operación. Al solicitar la devolución del dinero abonado, la víctima no recibió ni el tractor ni el reembolso de las cantidades entregadas.

Una vez presentada la denuncia por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se dio traslado de las actuaciones al Equipo @ de la CiberComandancia, encargado de las gestiones dirigidas al esclarecimiento del caso.

Los agentes centraron las primeras actuaciones en el examen de las comunicaciones intercambiadas con el supuesto vendedor, junto con la documentación relacionada con la compraventa y los comprobantes correspondientes a los pagos efectuados. Las gestiones realizadas permitieron, además, solicitar el bloqueo de parte de los fondos, con lo que se consiguió recuperar, mediante su paralización, 4.000 de los 8.000 euros transferidos.

El análisis de la documentación aportada puso de manifiesto diversas anomalías que apuntaban a la posible falsificación de la factura proforma y de otros documentos empleados para presentar la operación como legítima. A partir de estos elementos y del contenido de las comunicaciones mantenidas, los investigadores pudieron determinar cómo se había desarrollado la operativa fraudulenta y establecer la identidad del presunto responsable, que fue localizado en Tarragona.

Las actuaciones culminaron con el esclarecimiento de un delito de estafa y otro de falsedad de documento privado, por los que una persona ha sido investigada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona como presunto autor de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Tarragona.