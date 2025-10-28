Investigado en Palencia un conductor que triplicaba la tasa de alcohol, chocó contra varios vehículos y huyó

Estado del vehículo del conductor ebrio y de los otros turismos contra los que colisionó. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia investiga a un conductor de 23 años que arrojó una tasa de alcohol que triplicaba la máxima permitida después de conducir de forma temeraria, chocar contra varios vehículos, huir del lugar y perder un neumático del vehículo.

El individo arrojó un resultado de 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire expirado en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido después de provocar importantes daños materiales a dos vehículos que se encontraban estacionados, así como en la calzada de varias calles de la ciudad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tal y como ha informado la Policía Local en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo, cuando el conductor cometió varias infracciones de tráfico.

Según un testigo, se incorporó a la avenida Campos Góticos sin respetar el stop, llegando a invadir el carril contrario y, mientras circulaba a gran velocidad, entró en la calle Doña Juana, donde colisionó contra dos vehículos, llegando a quedar subido lateralmente sobre uno de ellos.

Tras la colisión, echó marcha atrás y abandonó el lugar a gran velocidad, llegando a circular en sentido contrario por las calles Doña Berenguela y Núñez de Balboa.

En su fuga llegó a perder el neumático delantero derecho, provocando daños en la calzada y quedando finalmente detenido en la calle Núñez de Balboa.

El conductor se enfrenta a un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (379.2 CP), que puede suponer penas que van desde tres a seis meses de prisión, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad y, en cualquier caso, retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.