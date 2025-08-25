Investigado en Palencia por inscribir a un trabajador en cursos 'online' sin su consentimiento

PALENCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigan al administrador de una empresa que usó datos personales de un trabajador para inscribirle en cursos 'online' sin su consentimiento.

El encausado, de 45 años, se enfrente a un presunto delito de estafa. Todo comenzó cuando el trabajador de una empresa recibió varios correos electrónicos en los que se le comunicaba que había realizado una inscripción como alumno en tres cursos bonificados de formación 'online' para trabajadores, sin que se hubiera inscrito en ninguno de ellos.

Tras la realización de las investigaciones pertinentes, los agentes averiguan que el administrador de la empresa, a través de la utilización de los medios informáticos que hay en la misma, había inscrito al empleado en una serie de cursos 'online' sin consentimiento ni conocimiento del mismo, utilizando para ello datos personales sin la autorización del trabajador.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 5 de Palencia.