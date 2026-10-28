Un investigado en Palencia por vender en un bazar 957 encendedores falsos valorados en 1.148 euros

Mecheros aprehendidos en un bazar de Palencia - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona por la comisión de un supuesto delito contra la propiedad industrial consistente en vender en un bazar 957 encendedores falsos valorados en 1.148 euros.

La investigación a esta persona es fruto de una inspección en un bazar de la capital palentina donde los agentes se percataron de la presencia de un expositor que contenía "una gran cantidad de mecheros falsificados".

Tras inspeccionar estos objetos los agentes se interesaron también por la existencia de alguno más en el almacén que también retiraron. La Guadia Civil ha informado de que al finalizar, se procedió a la interceptación de todos los mecheros que, junto con las diligencias practicadas, se pusieron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.