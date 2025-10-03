Investigado tras ser 'cazado' a 222 kilómetros hora en la A-6 en Medina del Campo (Valladolid)

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un varón después de que fuera 'cazado' cuando circulaba con su vehículo a 222 kilómetros por hora en la A-6, dentro del término municipal de Medina del Campo (Valladolid).

Los hechos, según informa la Subdelegación de Valladolid, se produjeron el pasado 29 de septiembre cuando una patrulla de la Guardia Civil detectó mediante cinemómetro móvil a un turismo circulando esa velocidad en el punto kilométrico 154,300 de la citada vía, cuando la circulación está limitada a los 120 kilómetros por hora.

Los agentes detuvieron el vehículo e investigaron al conductor, un varón vecino de Valladolid, por un presunto delito contra la seguridad vial. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.

SIN CARNÉ

En otra actuación, una nueva patrulla de la Benemérita detuvo a una persona, de nacionalidad extranjera, como presunta autora de ocho delitos contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Además, se le han atribuido otros ocho delitos de falsedad documental en documento público, tras presentar un permiso de conducción que generó sospechas entre los agentes. La verificación con autoridades de su nacionalidad, confirmó la falsedad del documento.

Además comprobaron también que en los últimos tres años había sido denunciado administrativamente en varias ocasiones, sin que se detectaran irregularidades en el permiso hasta ahora.