Investigado en Tordesillas (Valladolid) por realizar un enganche ilegal a la red eléctrica

TORDESILLAS (VALLADOLID), 11 (EUROPA PRESS)

Un varón ha sido investigado como presunto autor de un delito de defraudación de fluido eléctrico tras hacer un enganche ilegal en una vivienda de la localidad vallisoletana de Tordesillas, según ha informado la Guardia Civil.

Los hechos se remontan al pasado miércoles, 4 de marzo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana tuvo conocimiento durante un servicio ordinario de la existencia de enganches irregulares de electricidad en una vivienda.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que se había tendido un cable hacia una de las viviendas ocupadas desde una caseta propiedad de la empresa distribuidora y tras la fractura de dos candados exteriores.

Las mismas fuentes han explicado que la manipulación permitía un enganche directo a la red y obtener suministro eléctrico sin contrato y sin registro de consumo en el equipo de medida, lo que constituye un acceso fraudulento al fluido eléctrico.

En el lugar fue identificado el residente de la vivienda afectada, que reconoció ante los agentes ser el autor de la conexión ilegal y procedió en ese momento a su retirada. La Guardia Civil ha informado de que el investigado cuenta con "numerosos antecedentes" por delitos contra el patrimonio, ocupación de inmuebles y defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.