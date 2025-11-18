Investigado un varón tras atacar su perro, potencialmente peligroso, a otro en Mojados (Valladolid)

Archivo - Sucesos.- Investigan el hallazgo de un cadáver de un varón con los genitales desmembrados - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO - Archivo

MOJADOS (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a un varón por el ataque de su perro, catalogado como potencialmente peligroso, a otro can en la localidad vallisoletana de Mojados.

Al varón, vecino de la localidad, se le investiga como presunto autor de un delito contra los animales por las lesiones ocasionadas por su perro catalogado como potencialmente peligroso a un perro bodeguero, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Los hechos ocurrieron cuando una vecina de Mojados se encontraba paseando por la vía pública con su perro bodeguero andaluz, cuando se cruzaron en unas escaleras estrechas con otros dos perros que iban atados, uno de ellos de raza Stafforshire Terrier Americano que portaba bozal pero no lo tenía colocado.

El perro potencialmente peligroso se abalanzó sobre el bodeguero, le mordió en el hocico y realizando una presa sobre éste durante varios minutos, hasta que el dueño consiguió que lo soltara.

ATENCIÓN VETERINARIA

Como consecuencia de ello el perro tuvo que ser atendido y hospitalizado en un Centro Veterinario de Valladolid, han apuntado las mismas fuentes.

Los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero, que procedió a instruir las primeras diligencias, que se trasladaron al Seprona de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con la investigación.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia de perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP), requiere de la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro, y de un seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida, no extensible, de menos de dos metros de longitud.