El investigador César de la Fuente defiende el método científico como la mejor herramienta para entender el mundo

César de la Fuente y Sergio Boixo durante el acto de investidura como doctores Honoris Causa de la Universidad de León (ULE) este viernes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El científico César de la Fuente Núñez ha defendido este viernes el método científico como la mejor herramienta para entender el mundo, una postura compartida por el ingeniero Sergio Boixo en el acto de investidura de ambos como doctores Honoris Causa por la Universidad de León (ULE).

"Hoy diría que el método científico es el gran invento del cerebro humano, es la mejor herramienta que tenemos para entender el mundo que nos rodea", ha destacado De la Fuente, que ha señalado que en la ciencia todo se acumula por encima de lo anterior, algo que no sucede en otros ámbitos. "A veces en política o en sociedades vamos hacia atrás, parece, décadas de repente, y en la ciencia no ocurre eso", ha apuntado.

Por este motivo, el proceso científico es una herramienta "absolutamente fundamental" no solo para hacer ciencia, sino para entender el mundo y para operar en el día a día, basándose en la evidencia para tomar decisiones.

Además, esta reflexión no solo se aplica en investigación, sino que es extensible a cualquier toma de decisión "del día a día" en economía, en política o cualquier ámbito donde sea necesario tomar decisiones "críticas". "Basándose en la evidencia siempre yo creo que los resultados son mejores", ha sostenido.

César de la Fuente ha reiterado que el método científico es "la gran invención" que ha hecho el ser humano para entender el mundo y "el camino a seguir" es continuar con su desarrollo.

LA UNIVERSIDAD, "FILTRO" DEL CONOCIMIENTO

El científico se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por quienes ponen en duda el método científico, una cuestión a la que también se ha referido Sergio Boixo, que ha manifestado que la universidad juega un papel "fundamental" en este ámbito y mantiene la sociología del conocimiento. Boixo ha insistido en que es "muy importante" que se mantenga ese papel que juega la universidad como "filtro" del conocimiento.

Asimismo, ha explicado que detrás del método científico hay un proceso de siglos donde este ha ido mejorando con mecanismos sociales que forman como la sociología del conocimiento y que es preciso seguir fomentando y defendiendo.

César de la Fuente Núñez (A Coruña, 1986) lidera el 'Machine Biology Group' en la University of Pennsylvania (EEUU), un equipo pionero que combina biología, ingeniería e IA para diseñar nuevos fármacos. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de medicamentos capaces de combatir infecciones, algunas de ellas resistentes, con el potencial de salvar millones de vidas en todo el mundo.

Por su parte, Sergio Boixo Castrillo (León, 1973) es una de las figuras más influyentes en el ámbito internacional en el campo de la computación cuántica. Licenciado en Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con estudios en Filosofía y Matemáticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), obtuvo el doctorado en Física por la University of New Mexico.