La investigadora de la USAL Marina García Macía, premiada por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular

SALAMANCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora asturiana de la Universidad de Salamanca Marina García Macía ha sido galardonada con el premio IBUB-SEBBM, que reconoce la trayectoria de jóvenes investigadores en el área de la Bioquímica y la Biología Molecular que hayan defendido su tesis doctoral.

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona son los convocantes de este premio con carácter anual, que está dotado con 2.500 euros y cuenta con el patrocinado por el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona (IBUB).

La investigadora premiada recibirá el galardón en el 46º Congreso de la SEBBM, que se celebrará en La Coruña e impartirá la conferencia titulada 'Autophagy to rule them all' el jueves 5 de septiembre durante el Congreso.

Marina García Macía desarrolla su trabajo de investigación en el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), centro mixto de la USAL y el CSIC. Licenciada y Doctora en Biología por la Universidad de Oviedo, tras un postdoc en el Albert Einstein College of Medicine (NY, USA) y otro en la Universidad de Newcastle (UK), en 2019 se incorporó al grupo de Juan Pedro Bolaños, en Salamanca, para continuar su carrera investigadora dirigiendo su línea de investigación en la Enfermedad de Batten.

En 2022 recibió el contrato Ramón y Cajal con adscripción al departamento de Bioquímica y Biología Molecular y ese mismo año 2022 fue galardonada con el Young Scientist Lectureship Award otorgado por la International Society of Neurochemistry (Sociedad Internacional de Neuroquímica). Forma parte de diferentes redes científicas, entre la que cabe destacar Women In Autophagy (WIA), Sebbm y Sefagia.

Investigadora en neurociencias y especializada en el entendimiento de procesos de autofagia, lipofagia y mitofagia. Su principal línea de investigación se enfoca en la importancia del reciclaje celular en la salud: mecanismos celulares y moleculares de la autofagia.