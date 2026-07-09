Investigadores de la ULE hallan una terapia combinada frente al Staphylococcus aureus, que ocasiona graves infecciones

Infograma que explica el trabajo y resultados del estudio sobre la bacteria Staphylococcus aureus publicado en la revista MicrobiologyOpen. - ULE

LEÓN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de León (ULE), que ha sido publicado este mes en la revista MicrobiologyOpen, ha dado a conocer una estrategia muy prometedora de una terapia combinada para combatir el Staphylococcus aureus, una bacteria capaz de causar infecciones graves y difíciles de tratar.

Una de las razones que explican la dificultad que ofrece el tratamiento de infecciones provocadas por esta bacteria reside en su capacidad para "esconderse" dentro de las células humanas. En ese entorno intracelular, muchos antibióticos pierden eficacia, porque no siempre alcanzan concentraciones suficientes en el lugar donde la bacteria se refugia, lo que puede contribuir a infecciones persistentes, recaídas y fallos terapéuticos.

Para buscar nuevas soluciones los autores del estudio realizaron un cribado de 6.297 compuestos ya aprobados o con potencial de reposicionamiento farmacológico. El objetivo no era simplemente encontrar otro antibiótico, sino identificar tratamientos capaces de funcionar en un modelo de infección intracelular por Staphylococcus aureus, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El resultado más destacado fue la combinación de dos compuestos: 5-fluoro-2'-deoxicitidina (5-FdC) y rifapentina. La rifapentina actúa directamente sobre la bacteria, mientras que 5-FdC parece modificar la respuesta de la célula infectada. Esta doble acción es importante porque cambia el enfoque clásico: no se trata solo de matar al patógeno, sino también de alterar el refugio celular que le permite sobrevivir.

Los análisis realizados indican que 5-FdC activa respuestas de estrés, reparación del ADN y cambios metabólicos en la célula hospedadora, lo que se asocia con una reducción de marcadores bacterianos intracelulares. Además, la combinación mostró actividad frente a diferentes cepas de S. aureus, incluidas cepas resistentes a antibióticos como la meticilina, y fue validada en varios modelos experimentales como células humanas, larvas de Galleria mellonella y un modelo de infección pulmonar en ratones.

RESULTADOS PRECLÍNICOS

El trabajo abre una vía prometedora para el desarrollo de terapias combinadas frente a bacterias intracelulares. Sin embargo, es importante ser prudentes, ya que estos resultados son preclínicos. La combinación todavía no es un tratamiento disponible para pacientes y serán necesarios más estudios para evaluar dosis, seguridad, farmacocinética y eficacia en contextos clínicos.

No obstante, el estudio demuestra el valor del reposicionamiento de fármacos y de las estrategias de doble diana. Frente a patógenos capaces de esconderse dentro de nuestras propias células, atacar solo a la bacteria puede no ser suficiente y la "clave" puede estar en actuar al mismo tiempo sobre el patógeno y sobre el entorno celular que le permite persistir.

El artículo ha sido publicado en la revista 'MicrobiologyOpen' bajo el título 'Host-Pathogen Dual Targeting With Repurposed Drugs Identifies a Synergistic Therapy for Intracellular Staphylococcus aureus' y sus autores son Blanca Lorente-Torres, Helena Á. Ferrero, Pablo Castañeran, Jesús Llano-Verdeja, Sergio Fernández-Martínez, Amanda Herrero-González, Farzaneh Javadimarand, Roberto López, Jesús F. Aparicio, Luis M. Mateos, Michal Letek (Universidad de León), Andrew M. Edwards (Imperial College London), Volker Behrends (University of West London) y Álvaro Mourenza (Universidad de La Coruña).