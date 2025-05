Investigadores la ULE realizan el primer estudio de España sobre el mercado de vino sin alcohol

El informe revela que el 78% de consumidores estaría dispuesto a probarlo, principalmente por su salud

LEÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad de León (ULE) Rosana Fuentes Fernández y José Luis del Campo Villares han realizado el primer estudio de España sobre el mercado de vino sin alcohol, que revela que el 78 por ciento de los consumidores estaría dispuesto a probarlo, principalmente por su salud.

El 'Estudio sobre el mercado del vino desalcoholizado en España: tendencias de salud, demografía y el papel de las nuevas preferencias de los consumidores' se presenta este jueves en la jornada 'Wine Land' en Haro (La Rioja), según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Según ha explicado Rosana Fuentes, con la nueva normativa europea que permite etiquetar como vino a los productos desalcoholizados, se abren nuevas oportunidades de mercado y constituyen "una tendencia al alza" en muchos países, a través de los nuevos hábitos de vida más saludables reflejados en el consumo de bebidas con menos alcohol.

Se trata, según ha asegurado, de "una revolución silenciosa" que puede marcar el futuro del sector y que hasta el momento nadie había estudiado con profundidad desde España.

Se trata del primer estudio que analiza, con datos propios y metodología científica, cómo se perciben y qué potencial tienen los vinos sin alcohol en España y se ha hecho con "una doble mirada", la de los consumidores y la de los propios productores".

En este contexto, ha señalado que España es una potencia vitivinícola, que exporta el 60 por ciento de lo que produce, pero el consumo interno está en descenso.

"El mundo está cambiando y el vino no puede quedarse atrás", ha apuntado y ha hecho hincapié en que los vinos sin alcohol "no son una amenaza" para la tradición, sino una nueva forma de conectar con quienes antes "no encontraban su sitio" en el mundo del vino.

Estos vinos desalcoholizados encuentran su mercado, según ha precisado Fuentes, entre las nuevas generaciones, Millennials y Generación Z (de 18 a 35 años).

"Beben menos, pero eligen mejor, buscan salud, sostenibilidad y autenticidad", ha detallado. En concreto, un 87,5 por ciento estaría dispuesto a probar vinos sin alcohol. Las mujeres son las que "más están impulsando este cambio", tanto como consumidoras como dentro del propio sector.

Así, se consolidan como un grupo demográfico importante en el mercado del vino desalcoholizado, ya que el 84 por ciento de ellas mostró interés en probar vinos desalcoholizados y el 74 por ciento se mostró partidaria a incorporarlos a sus hábitos de consumo.

La recopilación de datos de este estudio se realizó mediante encuestas duales dirigidas tanto a consumidores como a productores, administradas en diciembre de 2024 a través de la plataforma Sobrelias.com, con un total de 602 respuestas (387 de consumidores y 215 de productores).