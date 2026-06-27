Investigadores de la ULE revelan el "cóctel de factores ambientales" que desató la campaña récord de incendios de 2025

Una investigación de la ULE identifica "el cóctel de factores ambientales" que causó los grandes incendios de 2025 - UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por los investigadores Leonor Calvo, José Manuel Fernández Guisuraga y David Beltrán Marcos, del grupo de Ecología Aplicada y Teledetección (GEAT) de la Universidad de León, ha identificado el "cóctel de factores ambientales" que explica los grandes incendios forestales de 2025 en el noroeste de la península ibérica y que ayuda a comprender mejor cómo se comportan los denominados Eventos Extremos de Fuego, cada vez más frecuentes en el sur de Europa.

Durante la temporada de incendios forestales registrada en 2025 en el noroeste de la península ibérica ardieron más de 524.000 hectáreas en unas semanas y se produjeron algunos de los mayores incendios de la historia reciente de España, como el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) con 37.000 hectáreas, o las cerca de 90.000 hectáreas arrasadas en la provincia de León, según ha explicado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

El estudio analiza un total de 66 grandes incendios forestales, aquellos que superaron las 500 hectáreas de superficie quemada, registrados en el noroeste de España y Portugal durante el verano de 2025.

Mediante técnicas de teledetección, análisis espacial y modelos de inteligencia artificial, los investigadores han evaluado la influencia de variables climáticas, topográficas y de vegetación sobre la extensión de los incendios y sobre su impacto ecológico.

El cóctel de factores ambientales al que se han referido los investigadores implica tres principales, los cuales son la sequía acumulada durante los meses previos, los niveles "extremadamente bajos" de humedad atmosférica en los días anteriores a los incendios y episodios de fuertes vientos que favorecieron una rápida propagación del fuego.

Según explica el investigador David Beltrán Marcos, la campaña de 2025 constituyó una "ventana única" para comprender qué factores ambientales estuvieron detrás de una temporada que presentó "una sincronía espacial y temporal sin precedentes". A diferencia de otros años de incendios extremos registrados en Europa, los fuegos se concentraron prácticamente en exclusiva en el noroeste de la Península Ibérica.

De los 66 grandes incendios analizados, apenas una cuarta parte concentró el 75 por ciento de toda la superficie afectada y, entre ellos, destacaron once Eventos Extremos de Fuego, responsables de la mayor parte del territorio quemado y caracterizados por una intensidad y velocidad de propagación que superaron "ampliamente" la capacidad de respuesta de los dispositivos de extinción debido a su sincronía espacial y temporal.

DAÑOS EN LOS ECOSISTEMAS La investigación también ha puesto el foco en la severidad de los incendios, es decir, en el impacto ecológico que el fuego provoca sobre los ecosistemas. En este caso, los investigadores han comprobado que los daños más intensos estuvieron relacionados con la acumulación y continuidad del combustible vegetal, especialmente en masas forestales densas, así como con la existencia de una topografía compleja caracterizada por fuertes pendientes y elevadas altitudes.

Los investigadores han observado que más del 65 por ciento de la superficie quemada presentó niveles de impacto "altos o muy altos", lo que evidencia la "enorme capacidad" de estos incendios para alterar el funcionamiento de los ecosistemas, según ha señalado Beltrán.

Otro de los aspectos más relevantes del trabajo es que cerca del 40 por ciento del área afectada en España se encontraba dentro de espacios con algún tipo de protección ambiental, como reservas de la biosfera, monumentos naturales o parques naturales.

Los investigadores han advertido de que muchas de las especies presentes en estos entornos no están adaptadas a incendios de comportamiento extremo, lo que incrementa el riesgo de pérdida de biodiversidad y dificulta los procesos de recuperación ecológica.

El grupo GEAT analiza desde hace más de cuatro décadas la evolución del fuego en los ecosistemas mediterráneos y ha constatado un "incremento progresivo" de incendios "cada vez más grandes, intensos y severos" en los últimos quince años.

Este cambio, según advierten los investigadores, abre interrogantes sobre la capacidad de adaptación de unos ecosistemas históricamente acostumbrados a convivir con el fuego, pero no necesariamente con incendios de tal magnitud e intensidad.

MODELOS DE GESTIÓN ADAPTATIVA

Ante este escenario, los investigadores han considerado "imprescindible" avanzar hacia estrategias de gestión adaptativa del territorio que integren la ecología del fuego en la planificación forestal y en las políticas de conservación.

En paralelo, han insistido en la importancia de la prevención y la concienciación ciudadana. "No podemos saber con certeza qué ocurrirá este verano, pero sí sabemos que la mayoría de los incendios forestales son evitables. Extremar la prudencia sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo", ha concluido Beltrán.

Los resultados de esta investigación han aportado nuevas evidencias científicas sobre la transformación que experimenta actualmente el régimen de incendios en el sur de Europa y han ofrecido herramientas "útiles para mejorar la prevención, la gestión forestal y la protección de los ecosistemas más vulnerables frente al fuego".