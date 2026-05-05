Investigados dos conductores por circular a más de 200 kilómetros por hora en la VA-30 en Valladolid

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a dos varones de nacionalidad española como supuestos autores de sendos delitos contra la seguridad vial, tras ser detectados circulando a 203 y 206 kilómetros por hora en la carretera VA-30, una vía limitada a 100 kilómetros por hora, según han informado a Europa Press fuentes del a Guardia Civil.

Los hechos han tenido lugar en el marco de la campaña de vigilancia de velocidad DGT-ROADPOL, desarrollada entre el 13 y el 19 de abril. Dos cinemómetros móviles han identificado a dos turismos, modelos BMW M3 y Golf GTI, a la altura de los kilómetros 6,100 y 6,000 de la citada vía, en término municipal de Valladolid.

Tras la detección, patrullas de la Guardia Civil han organizado dispositivos de localización que han permitido interceptar a uno de los vehículos en la VA-30, en sentido A-62 hacia Cabezón de Pisuerga.

Posteriormente, los agentes han logrado localizar e investigar al segundo conductor por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial.

El equipo de investigación de siniestros viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias correspondientes, que ya han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.