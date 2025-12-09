Investigados un padre y un hijo y recuperado un remolque robado en diciembre de 2023 en Íscar

Imagen facilitada por la Guardia Civil del remolque sustraído en Íscar (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, padre e hijo, han sido investigadas por la Guardia Civil como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza de un remolque de dos ejes valorado en unos 6.000 euros que fue sustraído en diciembre de 2023 en la localidad vallisoletana de Íscar.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos fueron denunciados en diciembre de 2023 cuando el denunciante informó de la sustracción en una finca de un remolque de dos ejes cargado con 3 bidones de agua valorado en unos 6.000 euros.

Tras realizar una búsqueda por la demarcación no se tuvo conocimiento del paradero del remolque sustraído si bien el denunciante comunicó el pasado 21 de noviembre de 2025 que podría saber dónde estaba el vehículo.

Realizadas las investigaciones policiales y tras diversas declaraciones, se pudo constatar que el remolque había permanecido oculto en el patio de una vivienda de Íscar tapado con una lona azul y trasladado posteriormente a otro lugar.

Finalmente, el denunciante recibió aviso de que un remolque con características similares se encontraba abandonado en una finca rústica del municipio. La Guardia Civil se desplazó al lugar y verificó junto al denunciante que se trataba del mismo vehículo sustraído en 2023.

El remolque fue entregado a su legítimo propietario y quedó en depósito a disposición de la Autoridad Judicial.

Por su parte, con las diligencias practicadas y con las manifestaciones recogidas, la Guardia Civil consideró que existían "indicios suficientes" para investigar a dos personas, padre e hijo, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Medina del Campo.