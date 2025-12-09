Investigan en Miranda (Burgos) una agresión grupal a una menor

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga una agresión grupal a una menor cuando salía de clase de tenis el pasado viernes en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

Fue la madre de la víctima, según indican desde la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, la que denunció los hechos en Comisaría el pasado viernes y que ha ampliado con posterioridad.

Según publican diversos medios, la agresión se produjo el viernes a la salida de las clases de tenis de la menor, de 13 años. El ataque fue grabado en vídeo por diferentes jóvenes que se encontraban en el lugar y ahora tratan de hacerse con esas imágenes que permitan identificar a los agresores.