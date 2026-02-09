El Invierno Teatral de Segovia cierra su segunda edición con el 'completo' en siete de las ocho funciones del ciclo

Un momento de una representación de 'Invierno Teatral' 2026. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival de artes escénicas Invierno Teatral de Segovia, iniciado por la Concejalía de Cultura en 2025, ha cerrado su edición de 2026 con un balance muy positivo, marcado por el lleno de siete de las ocho representaciones del ciclo.

La demanda ha superado las "expectativas iniciales", y se ha agotado en la venta por internet las localidades en siete de las ocho funciones, lo que confirma, según ha expresado el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, "el interés del público segoviano por propuestas culturales de calidad".

Para Monroy, la clave de la "magnífica acogida ha sido una programación diversa y cuidada, capaz de abarcar desde el teatro clásico hasta propuestas contemporáneas, combinando compañías de reconocido prestigio con nuevos talentos emergentes".

Varias funciones colgaron el cartel de 'entradas agotadas' semanas antes de su estreno, como Bécquer y Quevedo: Amor y muerte, protagonizada por Pedro Casablanc; La Portera Nacional, con Amaia Vargas; y las obras representadas por las compañías segovianas Vas de Arte y Ponte a la Cola, reflejo del respaldo del público a las iniciativas locales.

La combinación de producciones profesionales con representaciones de asociaciones teatrales amateurs se ha revelado como "una fórmula eficaz para atraer a públicos de todas las edades y consolidar un programa que ha calado entre los aficionados a las artes escénicas".

De cara a futuras ediciones, el Ayuntamiento se marca como objetivo seguir ampliando la oferta. "De momento, el público tiene ya una nueva cita en la edición primaveral, que de nuevo se desarrollará en La Cárcel/Centro de Creación", ha concluido.